Okullar yenileniyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde eski bir okulun yıkılıp, yerine yenisi yapılması planlandı. Sorgun İlçesinde Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 200 yatak kapasiteli Pansiyon Binası ikmal inşaatından sonra Boğazlıyan Gazipaşa Ortaokulu binasının yenilemesine yönelik de sözleşme imzalandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eski binası kullanım ömrünü tamamladığı için yıkılan Boğazlıyan Gazipaşa Ortaokulu yerine yapılacak 8 derslikli okul yapılacağını bildirdi. Yazıcı, KDV dahil 5 milyon 660 bin 603 lira bedelle yapılacak okul binası ile ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.