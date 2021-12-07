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Okullar yenileniyor

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, köy okulu yenilenerek hizmete sunuldu.

07 Aralık 2021 Salı 00:59
Okullar yenileniyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlköğretim Okulu’nu Şehit Selman Bozkurt'un hatırasına yakışır bir şekilde okulun dış cephesini ve iç cephesini boyadıklarını, okulun fiziki yapı ve donanımını yenileyerek çocukların hizmetine sunduklarını söyledi. Arkan, Devlet ve Millet el ele dediklerini hatırlatarak ‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, köy derneğimize, köy muhtarlığımıza, emek ve gönül veren herkese teşekkürü borç bilirim’’ dedi. (Sümeyye İlhan/Sarıkaya)

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