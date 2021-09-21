Okul ziyaretleri sürüyor

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte Bayındırhöyük ilkokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Birinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle meslek seçimi, vatandaşlık görevleri hakkında sohbet eden Güzel, okulun fiziki yapısından memnun kalan ve okulda hiçbir eksiğin olmadığını söyledi. Kaymakam Güzel okul ziyaretleri kapsamında Atatürk Ortaokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret etti. Kaymakam Güzel’e Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır da eşlik etti. Güzel, okul idarecileri ve öğretmenlerle okulun genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güzel, hedefleri noktasında tavsiyelerde bulundu. Kendilerine eğitim öğretim hayatına ilişkin yaşanmışlıklarından örnekler veren Güzel, idareci, öğretmen ve öğrencilere kesintisiz, sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.