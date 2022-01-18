Okul ziyaretleri sürüyor

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, yapmış olduğu okul ziyaretlerine bir yenisi daha ekledi. İlçe Yavuz Selim İlkokulu ziyaret eden Yoldaş okul idarecileri öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Sınıfları tek tek gezen Yoldaş öğrencilere başarılar dileyerek her biriyle sohbet etti. Daha sonra okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. Ziyaretten dolayı duydu memnuniyeti dile getiren Yoldaş, okul idarecilerini ve öğretmenlere teşekkür ederken öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.