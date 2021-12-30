OKUL ZİYARETLERİ

Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunu ziyaret EDEN İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy öğrenciler ile birlikte okuma yapıp değerlendirmede bulundu. Aksoy yapmış olduğu açıklamada, “ Sevgili öğrencilerimizin okuma ve anlama becerilerini artırmak, geleceğimizi inşa edecek güzel yavrularımızın okul ortamlarını daha güzel hale getirmek için her daim gayret göstermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin artırılması ve okul ortamlarının daha cazip hale getirilmesinde büyük emekleri olan okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.