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Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde eğitimde başarının sağlanması, eğitimin iyi bir şekilde planlanması ve yürütülmesine yönelik çalışmaları yerinde görmek üzere Kaymakam Evren Çakır, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Okul ziyareti

ÇEKEREK ilçesinde eğitimde başarının sağlanması, eğitimin iyi bir şekilde planlanması ve yürütülmesine yönelik çalışmaları yerinde görmek üzere Kaymakam Evren Çakır, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Okul ziyareti

Kaymakam Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ve bazı kurum amirleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi‘ni ziyaret etti. 12’inci Sınıf öğrencileriyle sohbet eden Kaymakam Çakır, öğrencilerin hedefleri, ders durumları, yetenekleri, ilgileri üzerine, meslekler ve meslek seçiminde dikkat edilecek hususlar konusunda tavsiyelerde bulundu. Çakır, beklentilerin en üst düzeyde olduğunu, yapılan çalışmaların dönem sonunda sonuçlara yansıması dileğiyle, öğrencilere başarılar diledi. 

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