Okul ziyareti

Kapal, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul ziyaretleri kapsamında Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek öğretmenler ile toplantı yaptı. Okul Müdürü ve öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra 8. Sınıf öğrencilerinin sınıflarına misafir olan Kapal, öğrencilerle toplantı yaparak, görüş ve önerilerini dinledi. Kapal, öğretmen ve öğrencilere, Destekleme Yetiştirme Kursları, LGS hazırlık konularında bilgilendirme yaptı, fikir alışverişi yaptı. Kapal, düzenli LGS’ye çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili fikir alışverişi yaparak, okulların genel durumu hakkında bilgi aldı.