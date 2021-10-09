Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1398
ALTIN
506.98
DOLAR
8.9637
STERLİN
12.2293
EURO
10.3890

Okul ziyareti

Yozgat’ın Çandır ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal okul ziyaretlerini sürdürüyor.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:51
Okul ziyareti

Kapal, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı okul ziyaretleri kapsamında Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu ziyaret ederek öğretmenler ile toplantı yaptı. Okul Müdürü ve öğretmenlerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra 8. Sınıf öğrencilerinin sınıflarına misafir olan Kapal, öğrencilerle toplantı yaparak, görüş ve önerilerini dinledi. Kapal, öğretmen ve öğrencilere, Destekleme Yetiştirme Kursları, LGS hazırlık konularında bilgilendirme yaptı, fikir alışverişi yaptı. Kapal, düzenli LGS’ye çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili fikir alışverişi yaparak, okulların genel durumu hakkında bilgi aldı. 

Son Güncelleme: 08.10.2021 17:52
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretOkulBayramkapalİlçeMilliEğitimMüdürlüğüÇandırHaberCumartesiIlerigazetesiYozgatOkul Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuarın gözdesi oldular
Fuarın gözdesi oldular
Atatürk'e Mektup YARIŞMASI
Atatürk'e Mektup YARIŞMASI
Kaymakam sohbet etti
Kaymakam sohbet etti
Kaymakam pekmez kaynattı
Kaymakam pekmez kaynattı
Esnaf ziyaretini sürdürüyor
Esnaf ziyaretini sürdürüyor
Sendikadan ziyaret
Sendikadan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim