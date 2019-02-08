Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102784
ALTIN
221.944
DOLAR
5.2616
STERLİN
6.8293
EURO
5.9754

Okul yolunda kaza; 4 yaralı

YERKÖY ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Okul yolunda kaza; 4 yaralı

YERKÖY ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
13 Okunma
Okul yolunda kaza; 4 yaralı

İbrahim K. idaresindeki 66 HB 834 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Sekili köyü kavşağında H.H'nin kullandığı 71 FL 150 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kızı Hatice K, yeğenleri Şakir ve Faruk K. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İbrahim K'nin, kızı ve yeğenlerini okula götürdüğü öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençler Sorgun’u konuştu
Gençler Sorgun’u konuştu
Köy çocuklarına trafik eğitimi
Köy çocuklarına trafik eğitimi
Minik Yazardan ilk eser
Minik Yazardan ilk eser
Mezbaha yeniden açılacak
Mezbaha yeniden açılacak
Okul Müdürleri toplandı
Okul Müdürleri toplandı
Arabaşı şöleni
Arabaşı şöleni
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim