Okul ve pansiyon ziyareti

Yazıcı, Şehit Ferhat Gökdemir MTAL atölye ve pansiyonu, İbn-i Sina MTAL okul ve pansiyonu ile Hüseyin Erbaş Anadolu İHL Pansiyonunu ziyaret etti, öğrencilerin eğitim ortamlarını inceledi. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hamza Ergül'ün de eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle buluştu, sohbet edip, taleplerini aldı. Yazıcı, ‘’Öğrencilerimizin eğitim ortamlarından memnun olduklarını görmenin mutluluğu ile Yerköy eğitim camiamıza teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•