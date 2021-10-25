Okul sorunları konuşuldu

Abdullah Arkan, Kayapınar İstiklal İlköğretim Okulu Müdürü Abdullah Günay ve Kayapınar Mahallesi Muhtarı Cihan Bozdemir ile okul hakkında konuştu. Kayapınar İstiklal İlköğretim Okulunun fiziki ve iç donanım eksikliklerinin giderilmesi, çocukların akademik ortamlarının devlet-millet el ele düsturuyla iyileştirilmesi ve öğrencilere daha nezih bir eğitim ortamı sunulması amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Arkan, okul müdürüne ve muhtara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•