Okul servisleri denetlendi

Sarıkaya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim ve taşımalı eğitim okul servis araçlarının denetimi yapıldı. İlçeye bağlı köy ve mahallelerde taşımalı eğitim ve özel eğitim kapsamında taşımacılık faaliyeti yapan okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, okul servis araçlarının mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek, covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. •Rabia Şahin/Sarıkaya•