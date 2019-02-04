Okul Müdürleri toplandı

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Müdürler Kurulu toplantısı, Çekerek Öğretmenler Evi’nde yapıldı. Çekerek ilçesinin eğitimle ilgili konuları farklı boyutlarla ele alındı. Kaymakam Evren Çakır başkanlığındaki toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürleri, Okul ve Pansiyon Müdürleri hazır bulundu. Kaymakam Çakır, eğitim öğretim yılının başarılı ve sorunsuz geçmesi, bütün idareci ile öğretmenlerin üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yapacaklarını, eğitim- öğretim ile ilgili meseleleri hassasiyetle yaklaşmalarını tüm okul idarecilerinden beklediğini söyledi.