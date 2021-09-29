Okul Müdürleri toplandı

Toplantıya, Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlık etti. Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Tokgöz ile Okul Müdürleri toplantıda hazır bulundu. 2021 yılı Eylül ayı eğitim öğretim değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, koronavirüs salgına karşı okul ortamında alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü. Eylül ayı genel değerlendirmesinin de yapıldığı toplantıda 1. dönem sonuna kadar yapılacak projeler, etkinlikler ele alındı. Eğitim ve öğretim ile ilgili diğer gündem maddeleri değerlendirildi. •Özlem Yazarel•