Okul mescidi hazır

Aksoy, Halıköylü hayırsever esnafın desteğiyle güzelleştirilen mescitte incelemelerde bulundu. Aksoy, ‘’Okulumuza böyle güzel bir mescit yapılmasındaki desteğinden dolayı hayırsever esnafımıza teşekkür ederiz’’ dedi. Aksoy, öğrencilerle yakar top oynadı, çocukluk günlerinin özlemini hissetti. Oyun sonrası çocuklarla birlikte öğle yemeği yiyen Aksoy, ‘’Okulumuzda düzenli ve tertipli bir şekilde öğrencilerimize eğitim verme gayretinde olan okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Etkinlik yaptılar

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ilk dönem tatil öncesinde etkinlik yapıldı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuma etkinliğine katılıp, 12. sınıf öğrencileri ile istişarelerde bulundu. İlk dönem tatili öncesinde yapılan etkinlikte, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine iş insanı Bilal Şahin tarafından gönderilen hediyeleri dağıtıldı.