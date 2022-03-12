Okul Mescidi açıldı

Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Mescidinin açılışı, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ın, Şube Müdürleri Aydın Bora’nın, Coşkun Bölükbaşı’nın, Hasan Bakır’ın, Ravza Camii İmam Hatibi Halit Şahin’in, okul idarecilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin, ilçedeki okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Meslek Dersleri Öğretmeni Muhammed Mansur Balcı nezaretinde okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu program icra edilerek, program sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Meslek Dersleri Öğretmeni Rukiye Nur Erdoğan, çağın maddi ve manevi birçok yönden tehdit ettiği gençleri, temiz ve nezih ortamda, manevi atmosferle soluklanıp kendilerini bulmaları, varoluş sebeplerini hatırlamaları, tefekkür etmeleri, mümkün olduğunca çağın hastalıklarından korunmalarını sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla okula mescit açtıklarını ifade etti. Erdoğan, Peygamber Efendimizin ‘Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir’ hadis-i şerefini hatırlatarak, ‘’Rehberlerin en güzeli Efendimizin, hadis-i şerifinden aldığımız feyz ile bir hayrın ya yapanı olmak yada paydaşı olmak lazımdır anlayışıyla çıktığımız bu yolda üç aylar gibi mübarek vakitlere tevafuk eden bir zamanda okul mescidimizin açılışını gerçekleştiriyor olmanın sevincini yaşıyoruz. İnsanın Rabbini tanımasına vesile olan, Allah'ın zikredildiği tüm mekânların ve mescidimizin; Rabbine kulluk yapan, vatanına, milletine hizmet ederek sahip çıkan gençlerimizin yetiştirilmesine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Gayret bizden takdir Allah'tandır’’ diye konuştu. Erdoğan, ‘’ Okul Mescidimizin okulumuza kazandırılmasında emeklerini esirgemeyen başta okul idarecilerime, projeyi birlikte başlattığımız fakat tayini çıkmasıyla ayrılan Sibel Yağlı Duman'a, bana fikirleriyle destek veren Hatice Geniş'e ve kıymetli meslektaşlarıma, mescidimizin halılarını, rahlelerini ve kapı giydirmelerinde desteklerini esirgemeyen Ravza Camii İmam Hatibi Halit Şahin Hocama, ıkra dekorunda yardımcı olan Emrah Akyüz'e, mescit boyama ve süslemesi için Nakkaş Hamit’e ve Talip İlbaş’a, arka plandaki mescit müdavimlerimiz Fahri Şahin, Fahrettin Yüksel ve tüm gönüllü çalışan öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum’’ dedi. Okul Müdürü Nurettin Demir de, ‘’Okul Mescidimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran İlçe Müftümüz Mustafa Kayış ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal başta olmak üzere, şube müdürlerimize, okul müdürlerimize ve projenin her safhasında emeğini esirgemeyen Meslek Dersleri Öğretmenimiz Rukiye Nur Erdoğan'a ve katkı sunan, destek olan okulumuzun tüm personeline ve öğrencilerine teşekkür ediyor, okul mescitlerimizin okulumuza, personelimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum’’ diye açıklama yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ise Şehit Mücahit Erbaş Anadolu Lisesi personellerine ve öğrencilerine katılımlarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek, okul mescidinin okula, personellere ve öğrencilere hayırlı olması dilek ve temennilerinde bulundu. •Sümeyye İlhan•