Okul malzemeleri geldi

Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu tarafından Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep ettiği masa ve sıralar okula geldi. Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, talep edilen malzemelerin gelmesinin ardından okul ziyaretinde bulundu. Erdoğan, ‘’Milli eğitim den talep ettiğimiz okulumuzun masa ve sıraları okulumuza teslim edilmiştir. Bunda büyük emeği olan Sayın Milletvekilimiz Yusuf Başer beye beldem, kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ dedi.