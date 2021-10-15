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Okul güvenliği konuşuldu

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’nde okullardaki güvenlik konusunda seminer düzenlendi.

15 Ekim 2021 Cuma 00:37
Okul güvenliği konuşuldu

 Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okul güvenliği semineri verildi. İlçe Emniyet Müdürü Tamer Azem Arslan'ın başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora ile okul idareci ve öğretmenlerin katıldığı seminerde, okul güvenliği kapsamında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürü Arslan, yapmış oldukları seminerde canı gönülden dinleyen okul idarecileri ile öğretmenlere teşekkür etti, bu yılki eğitim öğretim döneminin sağlık ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. •Yasin Nazım Kayhan•

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