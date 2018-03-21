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Okul denetimi

SARAYKENT ilçesinde tüm okul ve kurumlarda eğitim kalitesini arttırabilmek amacıyla, hazırlanan programların uygulanıp, uygulanmadığına yönelik denetimler devam ediyor.

Okul denetimi

SARAYKENT ilçesinde tüm okul ve kurumlarda eğitim kalitesini arttırabilmek amacıyla, hazırlanan programların uygulanıp, uygulanmadığına yönelik denetimler devam ediyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Okul denetimi

Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Orhan Ergün Çağlıyan, okullarda denetim yaptı.
Denetimler esnasında görülen olumsuzluklar okul idaresi ve öğretmenlere iletildi.
Yapılan incelemeler esnasında,  öğretmenlerle toplantılar gerçekleştirilip, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri de alındı.

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