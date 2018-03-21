Okul denetimi

Saraykent İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı ve Orhan Ergün Çağlıyan, okullarda denetim yaptı.

Denetimler esnasında görülen olumsuzluklar okul idaresi ve öğretmenlere iletildi.

Yapılan incelemeler esnasında, öğretmenlerle toplantılar gerçekleştirilip, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri de alındı.