Okul binası yıkılacak

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teknik incelemeleri sonucunda oluşturulan rapora göre, Bahadın'da bulunan eski ortaokul binasının çok hasarlı oluşu, çevreye oluşturduğu tehlike tespiti yapıldığından yıkım kararı alındığını söyledi. Bozdemir, ‘’Bina yapısı yıkılmaya başlamıştır. Söz konusu karar Bahadın'daki sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda dile getirilmiştir. Yıllar önce okul binamızın yapımında emeği geçen bütün Bahadınlıları ve Öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum’’ dedi.