Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Okul binası yıkılacak

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde yenisi yapılınca eskisi atıl kalan okul binasının tamamen yıkılması uygun bulundu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
Okul binası yıkılacak

Bahadın Belediye Başkanı Yurtsever Bozdemir, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teknik incelemeleri sonucunda oluşturulan rapora göre, Bahadın'da bulunan eski ortaokul binasının çok hasarlı oluşu, çevreye oluşturduğu tehlike tespiti yapıldığından yıkım kararı alındığını söyledi. Bozdemir, ‘’Bina yapısı yıkılmaya başlamıştır. Söz konusu karar Bahadın'daki sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda dile getirilmiştir. Yıllar önce okul binamızın yapımında emeği geçen bütün Bahadınlıları ve Öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Binası YıkılacakYozgatIlerigazetesiPazartesiKasımHaberSorgunBahadınOkulYıkılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verimli ders çalışma anlatıldı
Verimli ders çalışma anlatıldı
Öğrencilere yardım
Öğrencilere yardım
LGS’ye hazırlık
LGS’ye hazırlık
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor
Çocukların kar sevinci
Çocukların kar sevinci
FiDAN DiKTiLER
FiDAN DiKTiLER
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim