Okul bahçesi düzenlendi

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, başta Kaymakam Murat Yayabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı olmak üzere okulun çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.