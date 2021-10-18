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Okul bahçesi düzenlendi

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi’nde okul bahçesinde düzenleme yapıldı. Yenifakılı Fehimli ilk ve ortaokulunun bahçesi parke taşı ile kaplandı.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
Okul bahçesi düzenlendi

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, başta Kaymakam Murat Yayabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı olmak üzere okulun çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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