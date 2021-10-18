Okul bahçesi düzenlendi

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, başta Kaymakam Murat Yayabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı olmak üzere okulun çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
18 Ekim 2021 Pazartesi 00:05
Yozgat’ın Yenifakılı İlçesi’nde okul bahçesinde düzenleme yapıldı. Yenifakılı Fehimli ilk ve ortaokulunun bahçesi parke taşı ile kaplandı.
Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, başta Kaymakam Murat Yayabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı olmak üzere okulun çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.