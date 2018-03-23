Okul bahçesi ağaçlandırıldı

Akdağmadeni'nde öğrencilere doğa sevgisini aşılamak için Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi'nde fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Törene Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı ve okul öğretmen ile öğrenciler katıldı. Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı,"Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bugün burada Orman Haftası münasebetiyle öğrencilerimizle okulumuz bahçesine ağaç diktik. Tıpkı gençlerimiz gibi bu fidanlarımız da büyüyüp yetişecek, gelişecek. Çocukları da etkinliklere dahil ederek küçük yaşlardan itibaren orman sevgisini aşılamak istedik" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü olarak Akdağmadeni'nde aşılama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Boyacı,"Orman Haftası ve Ağaçlandırma Bayramı dolayısıyla ormanlarımızda bulunan çekirdekten yetişme 2 bin adet bademe badem aşısı, 6 bin adet mahlep ağacına da kiraz aşısı yapıldı. İlçe halkımıza 5 bin karaçam, yüz adet ladin, 250 adet ceviz, beş yüz adet badem fidanı dağıtacağız. Ayrıca, ilçemizde bulunan her öğrenci için Akbaş mevkinde fidan dikimi yapacağız. Fidanlığımızda her yıl üretilen 7 milyon 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

