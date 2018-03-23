Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117110
ALTIN
168.129
DOLAR
3.9332
STERLİN
5.5470
EURO
4.8403

Okul bahçesi ağaçlandırıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikildi.

Okul bahçesi ağaçlandırıldı

AKDAĞMADENİ ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi bahçesine fidan dikildi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
4 Okunma
Okul bahçesi ağaçlandırıldı

Akdağmadeni'nde öğrencilere doğa sevgisini aşılamak için Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi'nde fidan dikme töreni gerçekleştirildi. Törene Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı ve okul öğretmen ile öğrenciler katıldı. Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı,"Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak adına bugün burada Orman Haftası münasebetiyle öğrencilerimizle okulumuz bahçesine ağaç diktik. Tıpkı gençlerimiz gibi bu fidanlarımız da büyüyüp yetişecek, gelişecek. Çocukları da etkinliklere dahil ederek küçük yaşlardan itibaren orman sevgisini aşılamak istedik" dedi. 
Orman İşletme Müdürlüğü olarak Akdağmadeni'nde aşılama çalışmalarının da sürdüğünü belirten Boyacı,"Orman Haftası ve Ağaçlandırma Bayramı dolayısıyla ormanlarımızda bulunan çekirdekten yetişme 2 bin adet bademe badem aşısı, 6 bin adet mahlep ağacına da kiraz aşısı yapıldı. İlçe halkımıza 5 bin karaçam, yüz adet ladin, 250 adet ceviz, beş yüz adet badem fidanı dağıtacağız. Ayrıca, ilçemizde bulunan her öğrenci için Akbaş mevkinde fidan dikimi yapacağız. Fidanlığımızda her yıl üretilen 7 milyon 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz." şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Türkiye birincisi Boğazlıyan’dan
Türkiye birincisi Boğazlıyan’dan
Fitness Merkezi ilgi görüyor
Fitness Merkezi ilgi görüyor
Altyapı çalışmaları
Altyapı çalışmaları
Çekerek’te Girişimcilik eğitimi
Çekerek’te Girişimcilik eğitimi
Sorgun’daki etkinlik
Sorgun’daki etkinlik
Çandır bayraklarla yürüdü
Çandır bayraklarla yürüdü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim