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Okudular, anlattılar

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ adlı proje uygulaması devam ediyor.

21 Aralık 2021 Salı 00:02
Okudular, anlattılar

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, proje kapsamında Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf okuma grubu öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Aksoy, ‘’Geleceğimizin emanetçileri, gözbebeğimiz olan sevgili yavrularımızla kahvaltı eşliğinde, ilçemizde yürütmüş olduğumuz ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ projemizin kitap değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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