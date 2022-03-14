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OĞULCUK SU TUTMAYA BAŞLADI

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, bin 600 dekar alana su sağlayacak olan Oğulcuk barajının yapımı tamamlandıktan sonra su tutmaya başladı.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:42
OĞULCUK SU TUTMAYA BAŞLADI

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Oğulcuk Barajı’nda su tutulmaya başlandığının müjdesini verdi. Boğazlıyan tarımının gelişip büyümesi, çiftçilerin daha fazla kazanması noktasında hayati önem taşıyan ve 40 yıldır herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Oğulcuk Barajı’nı iktidarları döneminde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin tüm Türkiye’yi ihya ettiği gibi Yozgat’ı ve Boğazlıyan’ı da eserleriyle ve hizmetleriyle ihya ettiğini söyledi. Barajın Sulama kanallarının inşaatının hızla devam ettiğini, 2023 yılında sulama kanalları inşaatını da tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Başer, Oğulcuk Barajı’ndan bin 600 dekar alanda sulamanın yapılacağını açıkladı. Oğulcuk Barajı’yla Devecipınar, Oğulcuk, Karakoç, Yazıkışla ve Boğazlıyan ilçesini su ile buluşturacaklarını vurgulayan Milletvekili Başer, “Bir hayalimiz daha gerçekle buluşuyor. Oğulcuk Barajı, Boğazlıyan tarımına hayat verecek" dedi.
Boğazlıyan'ın tarımdan, eğitime, sağlıktan diğer yatırım ve hizmetlere varıncaya kadar tüm projelerinin takipçisi olduğunu ifade eden AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, açıklamasında şunları dile getirdi, ‘’Boğazlıyan'ımız Yozgat'ın en önemli tarım merkezlerinden biridir. Bu kapsamda Oğulcuk Barajı'nın hizmete girmesi ilçe tarımına çok ciddi katkı sağlayacak. Çiftçilerimiz tarlalarını Oğulcuk Barajı'ndan sulayarak, daha az maliyetle, daha fazla ürün elde edecek.’’
Boğazlıyan'ın yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projelerinin iktidarları döneminde bir bir gerçekleştiğine vurgu yapar Milletvekili Başer,  “Oğulcuk Barajı, bölgemize, çiftçilerimize ve üreticilerimize büyük katkı sağlayacak, barajın bitirilmesiyle Boğazlıyan’ın bir hayalini daha gerçekle buluşacaktır. Boğazlıyan Tarımdan sanayiye bölgenin cazibe merkezi olacaktır’’ diye konuştu.

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