Öğretmenlerle sohbet etti

Yoldaş ilçede yapmış olduğu okul ziyaretlerine ara vermeden sürdürüyor. Barbaros İlkokulunu ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Okulda her sınıfı tek tek gezen Yoldaş öğrenciler ile sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gayretli çalışmalarından dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür eden Yoldaş, ziyaretlerini sonlandırdı.