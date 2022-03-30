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Öğretmenlerle sohbet etti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:38
Öğretmenlerle sohbet etti

Yoldaş ilçede yapmış olduğu okul ziyaretlerine ara vermeden sürdürüyor. Barbaros İlkokulunu ziyaret eden Yoldaş’a, Şube Müdürü Haluk Timur eşlik etti. Okulda her sınıfı tek tek gezen Yoldaş öğrenciler ile sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yoldaş, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Gayretli çalışmalarından dolayı okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür eden Yoldaş, ziyaretlerini sonlandırdı.

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