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Öğretmenleri için fidan diktiler

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, 24 Kasım öğretmenler Günü kapsamında minik öğrenciler, öğretmenleri ve Orman İşletme görevlileriyle birlikte boylu fidanları toprakla buluşturdu.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:05
Öğretmenleri için fidan diktiler

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle güzel bir organizasyona imza attı. Öğrenciler ‘Öğretmenim için bir fidan’ diyerek, dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu. Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü hediyesi olarak 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, Okul Müdürü Ferhat Bekdur, İşletme Şefleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından fidanlar toprak ile buluşturularak ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ oldular.

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