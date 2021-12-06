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Öğretmenlere ziyaret

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde, Belediye Başkanı öğretmenleri ziyaret ederek, hazırlattığı hediyeleri vermeye devam ediyor.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:49
Öğretmenlere ziyaret

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçe merkezinde, beldelerde, köylerde görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek, sorunlarını, isteklerini dinliyor. Öğretmenlerin her birinin tek başına büyük bir başarı hikayesi olduğunu belirterek her zaman eğitim camiasının destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Coşar, ‘’İlçe merkezimizde, beldelerimizde ve köylerimizde yer alan her bir okulumuzda, ülkemizin geleceği çocuklarımız için gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan öğretmenlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. İyi ki varsınız’’ dedi. (Sümeyye İlhan)

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