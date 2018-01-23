Öğretmenlere başarı belgesi

Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan personellerin göstermiş oldukları başarı ile sunulan hizmetlerin etkinlik, kalitesinin yükseltilmesinde kamusal fayda sağlamalarına yönelik kriterler göz önünde bulundurularak, 14 eğitim çalışanı ödüle layık görüldü. Hazırlanan ‘Başarı Belgesi’ düzenlenen törenle hak sahiplerine Kaymakam Yavuz Akyol tarafından verildi.
23 Ocak 2018 Salı 07:00
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