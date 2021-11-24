Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğretmenler yarıştı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle turnuva düzenlendi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:07
Öğretmenler yarıştı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu’nda, ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı. Turnuvada Karalık İlkokulu’ndan Tuncay Murat birinci, Yavuz Selim İlkokulu’ndan Ensar Fahri Caner ikinci, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ayşe Taş üçüncü ve Milli Egemenlik İlkokulu’ndan Hakan Keskinkılıç dördüncü oldu. Turnuvaya katılan öğretmenlerin hepsine sertifika verilirken, dereceye giren öğretmenlerin ödüllerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü Programında takdim edileceği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler YarıştıYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberöğretmenÖğretmenlerTurnuvaYarışIlçeSorgunEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geleneksel el sanatları yaşatılıyor
Geleneksel el sanatları yaşatılıyor
Gençler gelişiyor
Gençler gelişiyor
Sağlıklı Eğitim
Sağlıklı Eğitim
İnşaatı gezdiler
İnşaatı gezdiler
Bilgi aldılar
Bilgi aldılar
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim