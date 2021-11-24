Öğretmenler yarıştı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu’nda, ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla akıl ve zeka oyunları turnuvası yapıldı. Turnuvada Karalık İlkokulu’ndan Tuncay Murat birinci, Yavuz Selim İlkokulu’ndan Ensar Fahri Caner ikinci, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ayşe Taş üçüncü ve Milli Egemenlik İlkokulu’ndan Hakan Keskinkılıç dördüncü oldu. Turnuvaya katılan öğretmenlerin hepsine sertifika verilirken, dereceye giren öğretmenlerin ödüllerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü Programında takdim edileceği belirtildi.