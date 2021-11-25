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Öğretmenler günü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ törenlerle kutlandı.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:14
Öğretmenler günü

Programa Kaymakam İrem Baha Yağan, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Siyasi temsilciler, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile Aydıncık 75. Yıl Öğretmen Evi konferans salonunda gerçekleşti. Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin tiyatro gösterisi, sunumlar, öğretmenlerin şiir ve türküler okuması ile devam etti. Kaymakam Yağan, Öğretmenler Günü dolayısıyla üç defa başarı belgesi alarak Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, kurum Müdürleri ve Öğretmelere Üstün Başarı Belgelerini vererek, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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