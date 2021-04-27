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Öğretmen Evi Çeşmesi de tamam

YENİFAKILI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi yapılan Öğretmen Evi binası bahçesine yaptırılan çeşme de açıldı.

27 Nisan 2021 Salı 00:40
Öğretmen Evi Çeşmesi de tamam

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Öğretmen Evi bahçesine yaptırılan çeşmenin sponsorluğunu İlçe Tarım Müdürü Çağrı İncirkuş’un yaptığını söyledi. Korkut, Çağrı İncirkuş’a verdiği destek için teşekkür etti. 

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