Öğrencilerle sohbet

Sorgun Müftülüğü tarafından Yatılı Kur'an Kurslarını denetleme ve rehberlik programı kapsamında Hz. Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursu ziyaret edildi. Hafızlık öğrencilerinin durumları hakkında öğretici hocalardan bilgi alınarak, öğrencilerle hasbihal yapıldı. İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘’ Hocalarımıza, çocuklarını bizlere teslim eden velilerimize ve kursumuza maddi manevi yardımda bulunan değerli Sorgunlu hayırsever vatandaşlarımıza Sorgun Müftülüğü olarak teşekkür ediyoruz’’ dedi.

