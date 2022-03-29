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Öğrencilerle kitap okudu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Halk Kütüphanesi 58’inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenledi.

29 Mart 2022 Salı 00:17
Öğrencilerle kitap okudu

 Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel de katılım sağladı. 
Kütüphane de bulunan ilkokul öğrencileri ile birlikte kitap okuyan Güzel, kitap okumanın önemi ve kitap okuma alışkanlığı üzerine konuştu.
Güzel, “Toplumun kültür birikiminin en önemli hazinesi olan kütüphaneler; eğitimin bilimsel, kültürel ve sanatsal yönünü destekleyerek vatandaşlarımızın her türlü bilgi ihtiyacını karşılayan, sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan bütün toplumu ilgilendiren kuruluşlardır. Kitap en iyi bilgiyi sağlayan ve bizlere yol gösteren dost, arkadaş, rehberdir. Kitap okumak bir ayrıcalık meselesidir. Herkes o ayrıcalığa sahip olamaz. Bu duygu ve düşüncelerle; toplum olarak eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutarak çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamanın önemini bir kez daha hatırlatıyor, özellikle miniklerimizi kitap okumaya davet ediyorum. Kütüphanemizde binlerce kitap mevcut. İsteyen vatandaşlarımız buradan kitaplara ulaşabilir” dedi.

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