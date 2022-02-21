'Öğrencilerimizin yanındayız'

Bugün başlayan servis yaklaşık 45 öğrenciye hizmet veriyor. Belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Oğuz Ünal, "Öğrencilerimizin eğitimleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Belediye olarak bir ilke daha imza atarak Çekerek'te eğitim gören öğrencilerimiz için ücretsiz servis hizmetini sunduk. Öğrenci dışında ücretli dahi olsa yolcu alınmayacaktır. Sadece öğrencilerimiz bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanacaktır" dedi.