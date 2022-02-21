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'Öğrencilerimizin yanındayız'

Yozgat'ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrenciler için ücretsiz servis hizmeti sundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:14
'Öğrencilerimizin yanındayız'

Bugün başlayan servis yaklaşık 45 öğrenciye hizmet veriyor. Belediye olarak bir ilke daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı  Oğuz Ünal, "Öğrencilerimizin eğitimleri için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Belediye olarak bir ilke daha imza atarak Çekerek'te eğitim gören öğrencilerimiz için ücretsiz servis hizmetini sunduk. Öğrenci dışında  ücretli dahi olsa yolcu alınmayacaktır. Sadece öğrencilerimiz bu uygulamadan ücretsiz olarak yararlanacaktır" dedi.

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