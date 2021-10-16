Öğrencilere Ziyaret

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesinde Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin'in eşi Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, sağlık sorunları nedeniyle öğretmenler tarafından evlerinde eğitim verilen öğrencileri ziyaret etti.