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Öğrencilere Ziyaret

Yozgat'ın Sarıkaya İlçesinde Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin'in eşi Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, sağlık sorunları nedeniyle öğretmenler tarafından evlerinde eğitim verilen öğrencileri ziyaret etti.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:05
Öğrencilere Ziyaret

 Öğrencilerle sohbet eden Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü,  öğrencilerin son durumları hakkında bilgi alarak öğrencilerin isteklerini ve taleplerini dinlediler. •Yasin Nazım Kayhan•

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