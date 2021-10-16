Öğrencilere Ziyaret

Öğrencilerle sohbet eden Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin son durumları hakkında bilgi alarak öğrencilerin isteklerini ve taleplerini dinlediler. •Yasin Nazım Kayhan•
16 Ekim 2021 Cumartesi 00:05
Yozgat'ın Sarıkaya İlçesinde Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin'in eşi Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, sağlık sorunları nedeniyle öğretmenler tarafından evlerinde eğitim verilen öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Şefika Serin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin son durumları hakkında bilgi alarak öğrencilerin isteklerini ve taleplerini dinlediler. •Yasin Nazım Kayhan•