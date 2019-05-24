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Öğrencilere yönelik iftar

ÇEKEREK Kaymakamlığı'nın himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pansiyonlu okullarda eğitim faaliyetlerini yürüten öğrencilere yönelik iftar verildi.

Öğrencilere yönelik iftar

ÇEKEREK Kaymakamlığı'nın himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pansiyonlu okullarda eğitim faaliyetlerini yürüten öğrencilere yönelik iftar verildi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Öğrencilere yönelik iftar

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Şube Müdürü Orhan Şaybak, Kurum Amirleri katıldı. İftar sonrası öğrencilerle kurum amirleri çay keyfinde sohbet ederek, eğitim öğretim üzerine öğrencilerin görüş ve önerileri alındı. Öğrencilerin gelecek planları ve hayattan beklentileri üzerine kurum amirleri ile görüş alış verişinde bulunmaları öğrenciler için önemli bir deneyim oldu. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sona yaklaşması nedeniyle sınava girecek olan öğrenciler, moral depoladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkan, sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, eğitimde kendilerinden üst düzeyde bir başarı beklediklerini belirtti.

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