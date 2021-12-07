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Öğrencilere yönelik gezi

Yozgat’ın Çandır ilçesinde öğrenciler gruplar halinde Yozgat ve Kayseri’ye götürülerek, gezi programı düzenlendi.

07 Aralık 2021 Salı 00:07
Öğrencilere yönelik gezi

Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Kayseri’ye götürülen İlkokul öğrencileri, Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesini gezdi. Çandır ilçesinden bir grup Ortaokul öğrenciye ise Yozgat'ta bulunan Fen Liseleri tanıtıldı. Çandır’daki lise son sınıf öğrencileri de Yozgat Bozok Üniversitesini gezerek, üniversitenin bölümleri hakkında bilgi edindi. Yapılan gezi programı ile öğrencilerin bilimsel ve sosyal kazanımlar edinmelerine katkı sağlandı.

Son Güncelleme: 06.12.2021 16:13
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