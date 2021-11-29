Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilere yardım

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde hayırsever bir şirket tarafından öğrenciler için bot ve mont yardımı gönderildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 00:12
Öğrencilere yardım

Sarıkaya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İstanbul'da hizmet veren Avrasya Anadolu Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından öğrenciler için 300 adet mont ve bot gönderilerek, yardım edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan bağışların okullarda belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere okul İdarecilerine teslim edildiğini ifade ederek duyarlı davranışlarından dolayı Avrasya Anadolu Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi Emre Yılmaz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere YardımYozgatIlerigazetesiPazartesiKasımHaberSarıkayaİlçeMilliEğitimMüdürlüğüAbdullahArkanöğrencilerBotMontYardımAvrasyaAnadoluMetalSan.veTic.Ltd.Şti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verimli ders çalışma anlatıldı
Verimli ders çalışma anlatıldı
Okul binası yıkılacak
Okul binası yıkılacak
LGS’ye hazırlık
LGS’ye hazırlık
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor
Çocukların kar sevinci
Çocukların kar sevinci
FiDAN DiKTiLER
FiDAN DiKTiLER
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim