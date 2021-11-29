Öğrencilere yardım

Sarıkaya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İstanbul'da hizmet veren Avrasya Anadolu Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından öğrenciler için 300 adet mont ve bot gönderilerek, yardım edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan bağışların okullarda belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere okul İdarecilerine teslim edildiğini ifade ederek duyarlı davranışlarından dolayı Avrasya Anadolu Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi Emre Yılmaz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti. •Sümeyye İlhan•