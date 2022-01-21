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Öğrencilere seminer

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde öğrencilere kadına yönelik şiddet ile mücadele semineri verildi.

21 Ocak 2022 Cuma 00:49
Öğrencilere seminer

Çekerek İlçe Müftülüğü ile Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen seminerler kapsamında Çekerek Müftülük Konferans Salonunda Sosyolog Merve Er tarafından Ailenin Önemi, Psikolog Fatma Bakır Kayaaslan tarafından ise kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi. Sosyolog Merve Er, ailenin anne, baba, çocuktan oluşan ve çocuklarının topluma ışık olabilmesi için en doğru şekilde yetiştirilmesini sağlayan bir birim olduğunu söyledi. Aile, bir bireyin ilk eğitimi aldığı yanlışı, doğruyu gördüğü, öğrendiği bir kurum olduğuna dikkat çeken Er, aile, çocuklarını hayata dair cesaretlendiren, yardımcı olan ve destekleyen ilk eğitimciler olduğunu belirtti. Psikolog Fatma Bakır Kayaaslan ise Kadına yönelik şiddet, farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun kadınların ortak sorunu olup yalnızca özel alanda değil, toplumsal ve kamusal alanda da yaşandığını anlattı. Bu sorunun büyüklüğünün ve yaygınlığının farkında olarak gerek Türkiye’de gerekse dünyada; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve medya gibi toplumun tüm kesimlerinin dâhil olduğu ortak ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Kayaaslan, Bu bağlamda; yasal düzenlemeler yapılmakta, duyarlılık ve bilinç artırmaya yönelik kampanya-proje-eğitimler gerçekleştirildiğini, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların başvurabilecekleri uygun mekanizmalar oluşturulduğunu ve rehabilite edilmelerini sağlamak gibi destekleyici hizmetler sunulduğunu vurguladı.

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