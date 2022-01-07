Öğrencilere Kitap Desteği

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gönderilen LGS Tüm Dersler kitaplarını 8’inci sınıf öğrencilerine verdi. Öğrencilerle sohbet eden Korkut, öğrencilere sınava hazırlık ve hedef belirleme konularında açıklamalarda bulundu. Ardından idarecilerle ve öğretmenlerle toplantı yapan Korkut, eğitim ve öğretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Korkut, öğrencilere kitap desteğinde bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne teşekkür etti. •Sümeyye İlhan •