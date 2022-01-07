Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilere Kitap Desteği

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gönderilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Tüm Dersler kitabını öğrencilere ulaştırmaya devam ediyor.

07 Ocak 2022 Cuma 00:20
Öğrencilere Kitap Desteği

Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, Şehit Cuma Karadavut İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından gönderilen LGS Tüm Dersler kitaplarını 8’inci sınıf öğrencilerine verdi. Öğrencilerle sohbet eden Korkut, öğrencilere sınava hazırlık ve hedef belirleme konularında açıklamalarda bulundu. Ardından idarecilerle ve öğretmenlerle toplantı yapan Korkut, eğitim ve öğretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Korkut, öğrencilere kitap desteğinde bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne teşekkür etti. •Sümeyye İlhan •

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Kitap DesteğiYozgatIlerigazetesiOcakCumaHaberYenifakılıİlçeMilliEğitimMüdürüBekirkorkutönderİmamHatiplilerDerneğiLgsKitapDesteğiDevamöğrenciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziye madalya
Gaziye madalya
Kaymakamlardan ziyaret
Kaymakamlardan ziyaret
ŞİFA OLMAYA DEVAM EDİYOR
ŞİFA OLMAYA DEVAM EDİYOR
İyilikle Dolu Müzik Dinletisi
İyilikle Dolu Müzik Dinletisi
Kadın girişimciden ziyaret
Kadın girişimciden ziyaret
Kursiyerlerle görüştü
Kursiyerlerle görüştü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim