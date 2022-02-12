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Öğrencilere hediye

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerini makamında ağırladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:07
Öğrencilere hediye

Belirli gün ve haftalarda yapılmış olan ilçe programlarda sözleri ve sazlarıyla gösteri yapan öğrencilere Aksoy hediye taktim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Aksoy, “İlçemizde bulanan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri bizlerini ziyaret ederek oldukça mutlu ettiler. İlçemizde düzenlenmiş olan belirli gün ve haftalarda ilçe programlarında sözleri ve sazlarıyla bizleri mest eden öğrencilerimize hediye takdiminde bulunduk. Sevgili öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini artırmak için her daim yanlarındayız. İnşallah öğrencilerimizi daha güzel yerlerde göreceğiz” dedi. Öğrenciler ise hoş sohbetlerinden dolayı Aksoy' a teşekkür etti.

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