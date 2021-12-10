Öğrencilerden ziyaret

Yeni Mahalle Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü’yü makamında ziyaret etti. Kur’an Kursu öğrencileri İlçe Müftülüğünü de ziyaret ederek kumbaralarında biriktirmiş oldukları parayı bir yetime bağışlamak üzere makbuz karşılığında İlçe Müftü Vekili Sinan Şen’e verdiler. Sinan Şen öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu güzel davranışları için tebrik etti. Şen, öğrencilere hediyeler vererek, ‘’Rabbimiz, nesillerimizi iman ve Kur'an sevgisi ile yetiştirmeyi nasip eylesin’’ dedi. •Sümeyye İlhan•