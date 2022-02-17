Öğrencilerde bayram sevinci

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un da katılım sağladığı dağıtımda toplam ihtiyaç sahibi 104 öğrenciye bot ve mont dağıtımı yapıldı. Dağıtım esnasında öğrencilerin söylemiş olduğu sözler ise herkesi duygulandırdı. Yapılmış olan yardımda katılarından dolayı okul idarecilerine ve gönlü vatandaşlara teşekkür eden Aksoy,” Deveci dağının eteklerinde bulunan Yavuhasan İlkokulu ve Ortaokulundaki 104 öğrencimize bot ve mont dağıttık. Soğuk havada ayaklarını ve sırtlarını ısıttığımız öğrencimizin yüreğini de o kadar çok ısıtmışız ki bize sarılmak istedi. ‘Bugün giymesem de cuma günü bayram, o gün giysem’ diyen öğrencimize ve abisinin botunu giyen öğrencimize bayram sevinci yaşatmada emeği olan okul idarecilerimize ve görünmez kahramanlarımıza öğrencilerim adına teşekkür ederim. Dokunmadık yürek, ısıtılmadık beden bırakmayacağız” dedi.