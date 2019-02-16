Öğrenciler için atkı ve bere

Okuldan çıktıktan sonra bir araya gelen öğretmenler, akrabaları ve komşularının katılımıyla çay saati düzenleyip hem sohbet ediyor hem de ilmek ilmek işledikleri örgülerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar. Evlerde bir araya geldikleri gibi haftada bir gün de halk eğitim merkezinde toplanan kadınlar, burada yaptıkları işleri birbirlerine gösterip fikir alışverişinde bulunuyorlar. Yaklaşık bir ay önce çalışmayı başlatan öğretmenler Nurcan İlerisoy, Sezen Önal ve Fatma Kaya'ya 15 civarında kadın da destek verdi. Gönüllü kadınlar, bugüne dek ördükleri atkı ve berelerin yanı sıra yelek ve kazakları, ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı. Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Nurcan İlerisoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarıyla okul çıkışında boş zamanlarını değerlendirmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. İhtiyaç sahibi öğrencilerin soğuk günlerde üşümemeleri için atkı, bere, boyunluk, yelek gibi örgü işleri yapmayı düşündüklerini anlatan İlerisoy, "Bu projemizi annemize, teyzelerimize ve komşularımıza ilettik. Onlar da bize destek olacaklarını söylediler" dedi.

İp temin ederek komşularına ve yakınlarına verdiklerini aktaran İlerisoy, "Onlar da bizleri kırmadı, herkes bir şeyler örmeye başladı. Örgülerimize evde, hafta da bir gün de halk eğitim merkezimizde toplanıp burada bayanlarla çay ve sohbet eşliğinde devam ettik, birbirimizle fikir alışverişinde bulunduk. Eksiklerimizi tamamladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.