Öğrenciler Erasmus yolcusu

Proje kapsamında ilk başta 2 öğretmen ve 12 öğrenci Porta kentine gidecek. 14 kişilik ekip Porto kentinde bulunan Meaningful Years, Lda okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek.
06 Nisan 2022 Çarşamba 00:14
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Tasarla, Öğret, Oynat' adlı Erasmus + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi kapsamında öğrenciler, Portekiz-Porto'ya gidecek.
Proje kapsamında ilk başta 2 öğretmen ve 12 öğrenci Porta kentine gidecek. 14 kişilik ekip Porto kentinde bulunan Meaningful Years, Lda okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek.