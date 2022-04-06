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Öğrenciler Erasmus yolcusu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 'Tasarla, Öğret, Oynat' adlı Erasmus + Yurtdışı Öğrenci Hareketliliği Projesi kapsamında öğrenciler, Portekiz-Porto'ya gidecek.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:14
Öğrenciler Erasmus yolcusu

Proje kapsamında ilk başta 2 öğretmen ve 12 öğrenci Porta kentine gidecek. 14 kişilik ekip Porto kentinde bulunan Meaningful Years, Lda okulunda on dört gün boyunca çalışmalarını yürütecek.

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