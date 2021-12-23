Öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

Çandır Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, Atatürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı. Bilgi yarışmasına Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Emniyet Amiri Tayfun Cankarataş, Şube Müdürü Ahmet Tokgöz, Okul Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bilgi yarışmasında öğrencilere, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, TC İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce alanlarından toplam 30 soru soruldu. Çekişmeli geçen yarışmanın sonunda dereceye yapan öğrencilere ödülleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, yarışmaya katılan Kaymakam Ramazan Cihangir, İlçe Emniyet Amiri Tayfun Cankarataş, öğrenci, öğretmen, İdareci ve jüri üyelerine teşekkür etti. •Sümeyye İlhan / Çandır•