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Öğrenciler bilgilendirildi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, öğrencilere trafik kuralları, dolandırıcılık ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:38
Öğrenciler bilgilendirildi

Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde Sarıkaya Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları tarafından öğrencilere trafik kuralları, dolandırıcılık ve KADES uygulaması eğitimi verildi. Öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla organize edilen programda trafik ışığı, yaya yolları, işaret levhaları, emniyet kemeri, öğrenci servisleri konularında gerçekleştirilen trafik eğitimleri anlatıldı. Trafik eğitimlerinin yanı sıra kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kullanıcılara sunulan KADES uygulamasının tanıtıma yönelik çalışmaları ve KADES uygulaması hakkında bilgiler verildi. 
KADES NEDİR?
Kades, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.
KADES 
 UYGULAMASI 
NASIL İNDİRİLİR?
Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek. 

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