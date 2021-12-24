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Öğrenciler anlattı

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle kahvaltı yapıp, kitap değerlendirmesi yapmaya devam ediyor.

24 Aralık 2021 Cuma 00:01
Öğrenciler anlattı

Kadışehri Okuduğunu Anlatıyor’ denilerek başlatılan etkinlik kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri ile bir araya gelerek kahvaltı yaptı.  Ardından İlçede yürütülen ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorumprojesi kapsamında öğrencilerle kitap değerlendirmesi yapan Aksoy, ’’Geleceğimizin emanetçileri, gözbebeğimiz olan sevgili yavrularımızla kahvaltı eşliğinde, ilçemizde yürütmüş olduğumuz “Oku-Yorum, Anlatı-Yorum” projemizin kitap değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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