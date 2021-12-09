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Öğrenci servisleri denetlendi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde öğrenci servisleri denetlendi.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:18
Öğrenci servisleri denetlendi

Sarıkaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa öğrenci taşıyan taşıma servislerine denetim yapıldı. Araçların teknik donanımları, emniyet kemerleri, araç içi kamera, okul servisi olduğunu gösterir özel işaret ve stop lambaları kontrol edilirken sürücülerin de belgeleri incelendi. Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığını, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilit durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını kontrol edildi.

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