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Öğrenci programına katıldı

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde Kaymakam İrem Baha Yağan, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerin hazırladığı programa katıldı.

22 Ekim 2021 Cuma 00:05
Öğrenci programına katıldı

Aydıncık’ta, Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Aydıncık Merkez Camiinde düzenlemiş olduğu programa katılan Kaymakam Yağan, programı hazırlayan öğrencilere ve görevlilerine teşekkür etti. •Rabia Şahin•

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