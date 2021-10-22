Öğrenci programına katıldı

Aydıncık’ta, Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Aydıncık Merkez Camiinde düzenlemiş olduğu programa katılan Kaymakam Yağan, programı hazırlayan öğrencilere ve görevlilerine teşekkür etti. •Rabia Şahin•
22 Ekim 2021 Cuma 00:05
Yozgat’ın Aydıncık İlçesi’nde Kaymakam İrem Baha Yağan, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerin hazırladığı programa katıldı.
Aydıncık’ta, Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Aydıncık Merkez Camiinde düzenlemiş olduğu programa katılan Kaymakam Yağan, programı hazırlayan öğrencilere ve görevlilerine teşekkür etti. •Rabia Şahin•