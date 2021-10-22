Öğrenci programına katıldı

Aydıncık’ta, Şehit Zafer Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Aydıncık Merkez Camiinde düzenlemiş olduğu programa katılan Kaymakam Yağan, programı hazırlayan öğrencilere ve görevlilerine teşekkür etti. •Rabia Şahin•