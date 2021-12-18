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Öğrenci barındırmaya başladı

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu, öğrenci barındırmaya başladı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:42
Öğrenci barındırmaya başladı

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, uzun zamandır açılması için çaba sarf ettikleri ve ilçede eksikliğinin ciddi anlamda hissedildiği kız öğrenci yurdunun hizmet vermeye başladığını söyledi. Arkan, 300 kişilik Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunun, Sarıkaya'ya, eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Arkan, ‘’Yurdumuzun faaliyete girmesi noktasında sürecin başından itibaren büyük emek veren mesai arkadaşlarıma, desteklerini her an hissettiğimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, devlet ricalimize ve siyasilerimize, Sarıkaya Milli Eğitim Ailesi adına teşekkürü borç bilirim’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Sarıkaya•

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